交易策略作者:

Urban Sotensek.

智能交易作者:

Юрий. ForTrader.ru

最终版本:

点击

向上\买进



进入: 我们首先等待向上的信号指针进入

GUPPY MMA: 绿线必须超过红线！绿色，红色和黄色线必须向上一致 协调。全部线必须向同一个方向移动！

LAGUERRE: Laguerre 指标线必须超过水平0.15直接向上

MACD: 这个最重要！现在 MACD信号必须超过 0



止损: 5 点 (+差价!)低于当前蜡烛柱 LOW

选择止损:货币对的默认值设定位20点 并且25点不能超过波动货币对，像 GBP。选择最适合你的方法放置止损。

退出: 开仓之后可以在Slope Direction没有达到红色之前关闭半个仓位，让剩下的半个继续运行。

选择退出:在Slope Direction没有达到红色或者当价格从波动通道的另一端打开，您可以选择自己的方法退出平仓。

下降\卖出



进入: 我们首先等待向下的信号指针进入

GUPPY MMA: 绿线必须低于红线！绿色，红色和黄色线必须向下一致 协调。全部线必须向同一个方向移动！

LAGUERRE: Laguerre 指标线必须超过水平0.75直接向下

MACD: 这个最重要！现在 MACD信号必须低于 0



止损 5 点 (+差价!)低于当前蜡烛柱HIGH

选择止损: 货币对的默认值设定位20点 并且25点不能超过波动货币对，像 GBP。选择最适合你的方法放置止损。

退出: 开仓之后可以在Slope Direction没有达到蓝色之前关闭半个仓位，让剩下的半个继续运行。

选择退出:在Slope Direction没有达到蓝色或者当价格从波动通道的另一端打开，您可以选择自己的方法退出平仓。





图表:



система по Trend Follower

