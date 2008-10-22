加入我们粉丝页
Trend Follower智能交易 - MetaTrader 4EA
交易策略作者:
Urban Sotensek.
智能交易作者:
最终版本:
向上\买进
进入: 我们首先等待向上的信号指针进入
GUPPY MMA: 绿线必须超过红线！绿色，红色和黄色线必须向上一致 协调。全部线必须向同一个方向移动！
LAGUERRE: Laguerre 指标线必须超过水平0.15直接向上
MACD: 这个最重要！现在 MACD信号必须超过 0
止损: 5 点 (+差价!)低于当前蜡烛柱 LOW
选择止损:货币对的默认值设定位20点 并且25点不能超过波动货币对，像 GBP。选择最适合你的方法放置止损。
退出: 开仓之后可以在Slope Direction没有达到红色之前关闭半个仓位，让剩下的半个继续运行。
选择退出:在Slope Direction没有达到红色或者当价格从波动通道的另一端打开，您可以选择自己的方法退出平仓。
下降\卖出
进入: 我们首先等待向下的信号指针进入
GUPPY MMA: 绿线必须低于红线！绿色，红色和黄色线必须向下一致 协调。全部线必须向同一个方向移动！
LAGUERRE: Laguerre 指标线必须超过水平0.75直接向下
MACD: 这个最重要！现在 MACD信号必须低于 0
止损 5 点 (+差价!)低于当前蜡烛柱HIGH
选择止损: 货币对的默认值设定位20点 并且25点不能超过波动货币对，像 GBP。选择最适合你的方法放置止损。
退出: 开仓之后可以在Slope Direction没有达到蓝色之前关闭半个仓位，让剩下的半个继续运行。
选择退出:在Slope Direction没有达到蓝色或者当价格从波动通道的另一端打开，您可以选择自己的方法退出平仓。
图表:
система по Trend Follower
建议:
- 需要优化并查看未来走势。
- 尝试使用不同方法退出交易。
- 需要再次查看止损
- 智能交易参量描述和 Trend Follower交易策略研究查看.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8507
