Советник по Trend Follower - эксперт для MetaTrader 4

Автор стратегии:

Urban Sotensek.

Последние версии:

Здесь

Вверх\Покупка

ВХОД: Прежде всего мы ждем сигнальную стрелку вверх
GUPPY MMA: Зеленые линии должны быть выше красных! Зеленые, красные и желтые линии должны согласованно указывать вверх. Все линии должны двигаться в одном направлении!
LAGUERRE: Линия индикатора Laguerre должна пересечь уровень 0.15 снизу вверх
MACD: Это важно! В момент сигнала MACD должна быть выше 0

СТОП-ЛОСС: 5 пунктов (+спред!) ниже LOW текущей свечи
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТОП-ЛОСС: 20 пунктов на парах по умолчанию и 25 пунктов на более волатильных парах, таких, как GBP и кроссы. Выбирайте тот метод постановки стоп-лосса, который Вам больше подходит
ВЫХОД (комбинированный): Имея открытую позицию, можно закрыть половину позиции на первой опорной точке и дать работать оставшейся половине до тех пор, пока линия Slope Direction не станет красной
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫХОД: Вы можете выбрать собственный метод выхода и закрывать позиции на опорных точках или когда линия Slope Direction не станет красной после хода, или когда цена (новая свеча) открывается с другой стороны канала волатильности.

Вниз\Продажа

ВХОД: Прежде всего мы ждем сигнальную стрелку вниз
GUPPY MMA: Зеленые линии должны быть ниже красных! Зеленые, красные и желтые линии должны согласованно указывать вниз. Все линии должны двигаться в одном направлении!
LAGUERRE: Линия индикатора Laguerre должна пересечь уровень 0.75 сверху вниз
MACD: Это важно! В момент сигнала MACD должна быть ниже 0

СТОП-ЛОСС: 5 пунктов (+спред!) выше HIGH текущей свечи
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТОП-ЛОСС: 20 пунктов на парах по умолчанию и 25 пунктов на более волатильных парах, таких, как GBP и кроссы. Выбирайте тот метод постановки стоп-лосса, который Вам больше подходит
ВЫХОД (комбинированный): Имея открытую позицию, можно закрыть половину позиции на первой опорной точке и дать работать оставшейся половине до тех пор, пока линия Slope Direction не станет синей
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫХОД: Вы можете выбрать собственный метод выхода и закрывать позиции на опорных точках или когда линия Slope Direction не станет синей после хода, или когда цена (новая свеча) открывается с другой стороны канала волатильности


система по Trend Follower

Советы:

  • Нужно прооптимизировать и посмотреть работу на будущем.
  • Пробуйте использовать разные методы выхода из позиций.
  • Нужно пересмотреть стоп-лосс.
  • Описание параметров советника и исследование стретегии Trend Follower доступно в 23 выпуске журнала.
Brandy Brandy

Советник на MA. Простой, как два рубля вместе :)

Takbir Takbir

Показывает сигналы на покупку и продажу.

Macd Support and Resistance Macd Support and Resistance

MACD на графике.

Вероятностная сеть Вероятностная сеть

Вероятностная сеть для задач классификации с инструкцией