Автор стратегии:

Urban Sotensek.

Последние версии:

Вверх\Покупка



ВХОД: Прежде всего мы ждем сигнальную стрелку вверх

GUPPY MMA: Зеленые линии должны быть выше красных! Зеленые, красные и желтые линии должны согласованно указывать вверх. Все линии должны двигаться в одном направлении!

LAGUERRE: Линия индикатора Laguerre должна пересечь уровень 0.15 снизу вверх

MACD: Это важно! В момент сигнала MACD должна быть выше 0



СТОП-ЛОСС: 5 пунктов (+спред!) ниже LOW текущей свечи

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТОП-ЛОСС: 20 пунктов на парах по умолчанию и 25 пунктов на более волатильных парах, таких, как GBP и кроссы. Выбирайте тот метод постановки стоп-лосса, который Вам больше подходит

ВЫХОД (комбинированный): Имея открытую позицию, можно закрыть половину позиции на первой опорной точке и дать работать оставшейся половине до тех пор, пока линия Slope Direction не станет красной

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫХОД: Вы можете выбрать собственный метод выхода и закрывать позиции на опорных точках или когда линия Slope Direction не станет красной после хода, или когда цена (новая свеча) открывается с другой стороны канала волатильности.

Вниз\Продажа



ВХОД: Прежде всего мы ждем сигнальную стрелку вниз

GUPPY MMA: Зеленые линии должны быть ниже красных! Зеленые, красные и желтые линии должны согласованно указывать вниз. Все линии должны двигаться в одном направлении!

LAGUERRE: Линия индикатора Laguerre должна пересечь уровень 0.75 сверху вниз

MACD: Это важно! В момент сигнала MACD должна быть ниже 0



СТОП-ЛОСС: 5 пунктов (+спред!) выше HIGH текущей свечи

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТОП-ЛОСС: 20 пунктов на парах по умолчанию и 25 пунктов на более волатильных парах, таких, как GBP и кроссы. Выбирайте тот метод постановки стоп-лосса, который Вам больше подходит

ВЫХОД (комбинированный): Имея открытую позицию, можно закрыть половину позиции на первой опорной точке и дать работать оставшейся половине до тех пор, пока линия Slope Direction не станет синей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫХОД: Вы можете выбрать собственный метод выхода и закрывать позиции на опорных точках или когда линия Slope Direction не станет синей после хода, или когда цена (новая свеча) открывается с другой стороны канала волатильности





система по Trend Follower

