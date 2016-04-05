CodeBaseKategorien
Madeleine_v2.0 - Indikator für den MetaTrader 4

Eine andere Version des Madeleine Indikators.

Eingabe Parameter:

string str="Madeleine_v2.0";
extern string _Bars="Anzahl berücksichtigter Balken";
extern int cfg_Bars=18; //Anzahl berücksichtigter Balken
extern string Ray="Zeichne Strahlen";
extern bool cfg_Ray=false; //Zeichne Strahlen
extern string HL1="High (315), Low (45)";
extern bool cfg_HL1=true; //Zeichne nur Highs (315), Low (45)
extern string OC1="Open (315), Close (45)";
extern bool cfg_OC1=false; //Zeichne nur Open (315), Close (45)
extern string HL2="High (45), Low (315)";
extern bool cfg_HL2=false; //Zeichne nur High (45), Low (315)
extern string OC2="Open (45), Close (315)";
extern bool cfg_OC2=false; //Zeichne nur Open (45), Close (315)


Madeleine_v2.0

StepByStep StepByStep

Eine schrittweise Übergabe von historischen Daten für die manuelle Prüfung des Handels.

Tickwatcher 2.0 Tickwatcher 2.0

Ein weiterer Indikator um Empfehlungen für alle Währungspaare und Zeiträume anzuzeigen.

EA Based on Trend Follower EA Based on Trend Follower

Der EA folgt einer "Trendfolger" Strategie.

i-CAi i-CAi

Der Indikator zeigt die Ausbruchslinien.