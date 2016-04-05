Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Madeleine_v2.0 - Indikator für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Eine andere Version des Madeleine Indikators.
Eingabe Parameter:
string str="Madeleine_v2.0"; extern string _Bars="Anzahl berücksichtigter Balken"; extern int cfg_Bars=18; //Anzahl berücksichtigter Balken extern string Ray="Zeichne Strahlen"; extern bool cfg_Ray=false; //Zeichne Strahlen extern string HL1="High (315), Low (45)"; extern bool cfg_HL1=true; //Zeichne nur Highs (315), Low (45) extern string OC1="Open (315), Close (45)"; extern bool cfg_OC1=false; //Zeichne nur Open (315), Close (45) extern string HL2="High (45), Low (315)"; extern bool cfg_HL2=false; //Zeichne nur High (45), Low (315) extern string OC2="Open (45), Close (315)"; extern bool cfg_OC2=false; //Zeichne nur Open (45), Close (315)
Madeleine_v2.0
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8505
