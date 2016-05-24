CodeBaseSeções
Madeleine_v2.0 - indicador para MetaTrader 4

Uma outra versão do indicador de Madeleine.

Parâmetros de entrada:

string str="Madeleine_v2.0";
extern string _Bars="Number of bars to be drawn";
extern int cfg_Bars=18; //número de barras a ser desenhado
extern string Ray="Rays drawing";
extern bool cfg_Ray=false; //desenho de raios
extern string HL1="High (315), Low (45)";
extern bool cfg_HL1=true; //desenhar somente pela High (315), Low (45)
extern string OC1="Open (315), Close (45)";
extern bool cfg_OC1=false; //desenhar somente por Open (315), Close (45)
extern string HL2="High (45), Low (315)";
extern bool cfg_HL2=false; //desenhar somente pela High (45), Low (315)
extern string OC2="Open (45), Close (315)";
extern bool cfg_OC2=false; //desenhar somente por (45), Close (315)

Madeleine_v2.0

