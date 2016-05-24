Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Madeleine_v2.0 - indicador para MetaTrader 4
- 1203
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Uma outra versão do indicador de Madeleine.
Parâmetros de entrada:
string str="Madeleine_v2.0"; extern string _Bars="Number of bars to be drawn"; extern int cfg_Bars=18; //número de barras a ser desenhado extern string Ray="Rays drawing"; extern bool cfg_Ray=false; //desenho de raios extern string HL1="High (315), Low (45)"; extern bool cfg_HL1=true; //desenhar somente pela High (315), Low (45) extern string OC1="Open (315), Close (45)"; extern bool cfg_OC1=false; //desenhar somente por Open (315), Close (45) extern string HL2="High (45), Low (315)"; extern bool cfg_HL2=false; //desenhar somente pela High (45), Low (315) extern string OC2="Open (45), Close (315)"; extern bool cfg_OC2=false; //desenhar somente por (45), Close (315)
Madeleine_v2.0
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8505
