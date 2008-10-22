Смотри, как бесплатно скачать роботов
Madeleine_v2.0 - индикатор для MetaTrader 4
Еще одна версия индикатора Madeleine.
Входные параметры:
string str="Madeleine_v2.0"; extern string _Bars="Количество баров для отрисовки"; extern int cfg_Bars=18; //количество баров для отрисовки extern string Ray="Отрисовка лучей"; extern bool cfg_Ray=false; //отрисовка лучей extern string HL1="High (315), Low (45)"; extern bool cfg_HL1=true; //отрисовка только по High (315), Low (45) extern string OC1="Open (315), Close (45)"; extern bool cfg_OC1=false; //отрисовка только по Open (315), Close (45) extern string HL2="High (45), Low (315)"; extern bool cfg_HL2=false; //отрисовка только по High (45), Low (315) extern string OC2="Open (45), Close (315)"; extern bool cfg_OC2=false; //отрисовка только по Open (45), Close (315)
Madeleine_v2.0
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8505
