Madeleine_v2.0 - MetaTrader 4脚本

已发布:
已更新:
Madeleine指标的有一个版本。

输入参量:

string str="Madeleine_v2.0";
extern string _Bars="Количество баров для отрисовки";
extern int cfg_Bars=18; //количество баров для отрисовки
extern string Ray="Отрисовка лучей";
extern bool cfg_Ray=false; //отрисовка лучей
extern string HL1="High (315), Low (45)";
extern bool cfg_HL1=true; //отрисовка только по High (315), Low (45)
extern string OC1="Open (315), Close (45)";
extern bool cfg_OC1=false; //отрисовка только по Open (315), Close (45)
extern string HL2="High (45), Low (315)";
extern bool cfg_HL2=false; //отрисовка только по High (45), Low (315)
extern string OC2="Open (45), Close (315)";
extern bool cfg_OC2=false; //отрисовка только по Open (45), Close (315)

Madeleine_v2.0

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8505

