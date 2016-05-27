CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

GRFLeadingEdge - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1065
Ranking:
(5)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de franjas de Bollinger.

Parámetros de entrada:

extern int  Samples=60;
extern int  LookAhead=0;
extern double StdLevel1=2;
extern double  StdLevel2 =4.;

GRFLeadingEdge

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8503

Takbir Takbir

Muestra las señales de compra y venta.

Discipline Discipline

Indicador de viraje de tendencia.

Madlen_5_0 Madlen_5_0

Las líneas «Madlen» son semejantes en su aplicación a las líneas de apoyo y resistencia de las líneas horizontales o de tendencia.

Madeleine_v2.0 Madeleine_v2.0

Otra versión más del indicador Madeleine.