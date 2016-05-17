Asesor Experto neuronal experimental. EURUSD, TF M1.

Ha sido recompuesto en monobloque. :)

Como plantilla base, ha sido cogido el EA de Klot, si no me equivoco (la fuente se ha perdido). La red neuronal original de Kohonen ha sido reemplazada por la red neuronal propia, más las entradas y algunas otras cositas.

El EA está diseñado para trabajar con EURUSD, TF M1.

Es mi primer trabajo de este tipo, por eso espero recibir la crítica objetiva y consejos amistosos.