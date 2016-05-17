Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Swetten - Asesor Experto para MetaTrader 4
Asesor Experto neuronal experimental. EURUSD, TF M1.
Ha sido recompuesto en monobloque. :)
Como plantilla base, ha sido cogido el EA de Klot, si no me equivoco (la fuente se ha perdido). La red neuronal original de Kohonen ha sido reemplazada por la red neuronal propia, más las entradas y algunas otras cositas.
El EA está diseñado para trabajar con EURUSD, TF M1.
Es mi primer trabajo de este tipo, por eso espero recibir la crítica objetiva y consejos amistosos.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8479
Se calcula como la media móvil de los valores de la fuerza interna de las barras.
El script UploadExport es una herramienta informática universal. Ha sido diseñado para facilitar el trabajo del analítico y del trader en cuanto a las tareas diarias rutinarias del análisis de las ondas a través del programa ELWAVE.