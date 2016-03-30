1. NS2-32.zip (85.7 Kb) -- DLL;

2. EURUSD.zip (2.0 Kb) -- Neuro net itself;

3. Swetten.zip (2.5 Kb) -- EA;

4. EURUSDn.zip (3.8 Kb) -- Neuro net in MQL.



An experimental neuro expert advisor. EURUSD, TF M1.

Ich habe den EA von Klot als praktische Grundlage verwendet, falls ich mich nicht täusche, denn der Quellcode ist verloren gegangen. Das originale "Kohonen's neuro net" habe ich durch mein eigenes "Neuro-Net" ersetzt, sowie Einstiegspunkte und einige andere Kleinigkeiten hinzugefügt.

Der EA wurde für EURUSD konstruiert, TF M1.

Dies ist meine erste Arbeit in dieser Richtung und ich zähle mal auf objektive Kritik und freundliche Ratschläge.

Finden Sie den folgenden Eintrag in dem EA:

string defpath= "C:\EURUSD.def" ;

Und verändern Sie den Pfad innerhalb der Anführungszeichen in den Pfad, in welchem Sie die *.def Datei ausgepackt haben.

Kopieren Sie die DLL in das Windows\System32\ Verzeichnis.



P.S. Manchmal arbeitet dieser EA sehr instabil.