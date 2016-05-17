CodeBaseSecciones
Indicador de colores MACD TrackTrend - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
1408
(9)
El indicador se adjunta a un gráfico y muestra la dirección de la tendencia de acuerdo con MACD en todos los períodos de tiempo.

Up - tendencia alcista
Down - tendencia bajista
Up->Down - tendencia alcista pero pronto puede cambiar a la bajista
Down->Up - tendencia bajista pero pronto puede cambiar a la alcista



Internal Bar Strength (IBS) Internal Bar Strength (IBS)

Se calcula como la media móvil de los valores de la fuerza interna de las barras.

T3 Bands T3 Bands

Indicador T3 Bands.

Swetten Swetten

Asesor Experto con la red neuronal (red con la distribución inversa de los errores). Son primeros pasos. Lo publico para la crítica sensata.

Y(Efekt) Y(Efekt)

El indicador muestra posibles reversas.