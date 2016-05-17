Mira cómo descargar robots gratis
Indicador de colores MACD TrackTrend - indicador para MetaTrader 4
El indicador se adjunta a un gráfico y muestra la dirección de la tendencia de acuerdo con MACD en todos los períodos de tiempo.
Up - tendencia alcista
Down - tendencia bajista
Up->Down - tendencia alcista pero pronto puede cambiar a la bajista
Down->Up - tendencia bajista pero pronto puede cambiar a la alcista
