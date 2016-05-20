Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Swetten - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 725
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
1. NS2-32.zip (85.7 Kb) -- DLL;
2. EURUSD.zip (2.0 Kb) -- A própria rede neural;
3. Swetten.zip (2.5 Kb) -- EA;
4. EURUSDn.zip (3.8 Kb) -- Rede neural no MQL.
Um expert advisor neuro experimental. EURUSD, TF M1.
O EA Klot foi tomado como um modelo base conveniente (se não estou enganado, a fonte foi perdida). A rede neural original externa de Kohonen é substituíds com a minha própria rede neural no EA, além de entradas e algumas outras "coisinhas".
O EA é destinado a trabalhar no EURUSD, TF M1.
Este é o meu primeiro trabalho deste tipo, então eu conto com a crítica objetiva e o conselho amigável.
Procure a seguinte entrada no EA:
string defpath="C:\EURUSD.def";
e altere o caminho dentro das aspas para o caminho até o arquivo *.def que você descompacta no ficheiro.
Coloque o DLL na pasta Windows\System32\.
P.S. Às vezes, o EA funciona de forma extremamente instável.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8479
Eu fiz este indicador colorido, a pedido do Zet.Força Interna da Barra(Internal Bar Strength-IBS)
É calculado como uma média móvel sobre os valores de força interna das barras.
Uma das variedades do canal de preço.Y(Efekt)
O indicador mostra as revesões probabilísticas.