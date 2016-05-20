CodeBaseSeções
Swetten - expert para MetaTrader 4

EURUSD.mq4 (23.76 KB) visualização
EURUSD.zip (1.97 KB)
NS2-32.zip (85.67 KB)
Swetten.mq4 (9.01 KB) visualização
1. NS2-32.zip (85.7 Kb) -- DLL;
2. EURUSD.zip (2.0 Kb) -- A própria rede neural;
3. Swetten.zip (2.5 Kb) -- EA;
4. EURUSDn.zip (3.8 Kb) -- Rede neural no MQL.

Um expert advisor neuro experimental. EURUSD, TF M1.

O EA Klot foi tomado como um modelo base conveniente (se não estou enganado, a fonte foi perdida). A rede neural original externa de Kohonen é substituíds com a minha própria rede neural no EA, além de entradas e algumas outras "coisinhas".

O EA é destinado a trabalhar no EURUSD, TF M1.

Este é o meu primeiro trabalho deste tipo, então eu conto com a crítica objetiva e o conselho amigável.

Procure a seguinte entrada no EA:

string defpath="C:\EURUSD.def";

e altere o caminho dentro das aspas para o caminho até o arquivo *.def que você descompacta no ficheiro.

Coloque o DLL na pasta Windows\System32\.

P.S. Às vezes, o EA funciona de forma extremamente instável.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8479

