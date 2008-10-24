CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Swetten - эксперт для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5514
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Экспериментальный нейросоветник. EURUSD, TF M1.

Перекомпонован в моноблок. :)

В качестве удобного шаблона-основы был взят советник Klot'a, если не ошибаюсь (исходник утерян). В самом советнике заменена оригинальная внешняя нейросеть Кохонена на нейросеть собственного изготовления + входы + по мелочи.

Советник рассчитан на работу на паре EURUSD, TF M1.

Это моя первая работа такого рода, поэтому рассчитываю на объективную критику и дружеские советы.

ZerolagStochs ZerolagStochs

Аналог пересечения двух стохастиков

GraphOnGraph GraphOnGraph

Простой индикатор, отображающий график одного инструмента в окне другого.

Search patterns Search patterns

Индикатор ищет паттерны, выводит на экран окончание точки D, также окончание точки C.

YZCHMC_V1 Индикатор группового движения YZCHMC_V1 Индикатор группового движения

Индикатор считает процент хода группы валютных пар относительно начала дня.