Экспериментальный нейросоветник. EURUSD, TF M1.

Перекомпонован в моноблок. :)

В качестве удобного шаблона-основы был взят советник Klot'a, если не ошибаюсь (исходник утерян). В самом советнике заменена оригинальная внешняя нейросеть Кохонена на нейросеть собственного изготовления + входы + по мелочи.

Советник рассчитан на работу на паре EURUSD, TF M1.

Это моя первая работа такого рода, поэтому рассчитываю на объективную критику и дружеские советы.