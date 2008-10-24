Смотри, как бесплатно скачать роботов
Swetten - эксперт для MetaTrader 4
Экспериментальный нейросоветник. EURUSD, TF M1.
Перекомпонован в моноблок. :)
В качестве удобного шаблона-основы был взят советник Klot'a, если не ошибаюсь (исходник утерян). В самом советнике заменена оригинальная внешняя нейросеть Кохонена на нейросеть собственного изготовления + входы + по мелочи.
Советник рассчитан на работу на паре EURUSD, TF M1.
Это моя первая работа такого рода, поэтому рассчитываю на объективную критику и дружеские советы.
