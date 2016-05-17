Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Internal Bar Strength (IBS) - indicador para MetaTrader 4
La fuerza interna de las barras (Internal Bar Strength, IBS) es el indicador desarrollado por (Volker Knapp).
Cálculo:
Se calcula como la media móvil de los valores de la fuerza interna de las barras que representan la relación (Close-Low)/(High-Low) * 100%
Cómo se usa:
Normalmente, se utiliza el período igual a cinco barras. La cruce del nivel 60% indica en sobrecompra, y la cruce del nivel 40% indica en la sobreventa, son las señales de venta y de compra, respectivamente.
Parámetros de entrada:
extern int Per=5;
Internal Bar Strength
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8477
