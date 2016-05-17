La fuerza interna de las barras (Internal Bar Strength, IBS) es el indicador desarrollado por (Volker Knapp).



Cálculo:



Se calcula como la media móvil de los valores de la fuerza interna de las barras que representan la relación (Close-Low)/(High-Low) * 100%



Cómo se usa:



Normalmente, se utiliza el período igual a cinco barras. La cruce del nivel 60% indica en sobrecompra, y la cruce del nivel 40% indica en la sobreventa, son las señales de venta y de compra, respectivamente.

Parámetros de entrada:

extern int Per=5;

Internal Bar Strength

