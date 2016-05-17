CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Internal Bar Strength (IBS) - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1452
Ranking:
(9)
Publicado:
Actualizado:
IBS.mq4 (2.29 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La fuerza interna de las barras (Internal Bar Strength, IBS) es el indicador desarrollado por (Volker Knapp).

Cálculo:

Se calcula como la media móvil de los valores de la fuerza interna de las barras que representan la relación (Close-Low)/(High-Low) * 100%

Cómo se usa:

Normalmente, se utiliza el período igual a cinco barras. La cruce del nivel 60% indica en sobrecompra, y la cruce del nivel 40% indica en la sobreventa, son las señales de venta y de compra, respectivamente.

Parámetros de entrada:

extern int Per=5;

Internal Bar Strength

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8477

T3 Bands T3 Bands

Indicador T3 Bands.

VKWBIBS VKWBIBS

El indicador WKBIBS es un oscilador de nueva generación con las funciones combinadas de 2 indicadores WKB y IBS.

Indicador de colores MACD TrackTrend Indicador de colores MACD TrackTrend

He hecho este indicador en colores por petición de Zet.

Swetten Swetten

Asesor Experto con la red neuronal (red con la distribución inversa de los errores). Son primeros pasos. Lo publico para la crítica sensata.