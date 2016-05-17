Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Upload Export - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 802
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El script UploadExport es una herramienta informática universal. Ha sido diseñado para facilitar el trabajo del analítico y del trader en cuanto a las tareas diarias rutinarias del análisis de las ondas a través del programa ELWAVE.
El script que se inicia se encuentra en la fase del desarrollo. Ahora tienen una versión intermedia del script. Se prevé que el resultado final será el siguiente: el script trabaja en un modo prácticamente automático, él exporta el historial de cotizaciones por las tareas especificadas de MT4, y lo carga en ELWAVE para el análisis posterior.
Luego, usando el algoritmo incorporado en el script, se inicia el análisis y cuando se finaliza, se puede mostrar su resultado en forma del texto o bien como la interpretación de indicadores en el gráfico del símbolo correspondiente en MT4.
En esta modificación del script, por ahora han sido implementadas las siguientes funciones:
- La exportación automática del historial desde MT4. Si se inicia esta función, el script “bobina” forzosamente el historial y luego exporta todas las cotizaciones para los símbolos especificados, períodos y de la profundidad del historial necesaria.
- Se puede crear las listas de exportación y el gráfico de exportación. Está función conviene para una lista grande de diferentes símbolos. Por ejemplo, para el análisis simultáneo de los símbolos de Forex y las acciones. Los símbolos de Forex se cotizan 24 horas al día, mientras que las acciones, sólo durante la sesión de la bolsa. En el script se puede ajustar todo eso.
- Un aviso sonoro o textual al usuario sobre la exportación con éxito es muy cómodo, pudiendo ver en la pestaña “Asesores Expertos” del terminal MT4 qué símbolo se exporta en este momento. Si Usted no está delante de la pantalla del ordenador, podrá oír el proceso de la exportación de diferentes símbolos si tiene habilitada esta opción.
Para la configuración, vea el vídeo o el archivo adjunto zip.
Upload Export
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8485
El indicador muestra posibles reversas.Swetten
Asesor Experto con la red neuronal (red con la distribución inversa de los errores). Son primeros pasos. Lo publico para la crítica sensata.
Indicador del cambio de tendencia.Improve
¿Alguien sabe cómo mejorar el EA adjunto? Gracias de antemano.