El script UploadExport es una herramienta informática universal. Ha sido diseñado para facilitar el trabajo del analítico y del trader en cuanto a las tareas diarias rutinarias del análisis de las ondas a través del programa ELWAVE.

El script que se inicia se encuentra en la fase del desarrollo. Ahora tienen una versión intermedia del script. Se prevé que el resultado final será el siguiente: el script trabaja en un modo prácticamente automático, él exporta el historial de cotizaciones por las tareas especificadas de MT4, y lo carga en ELWAVE para el análisis posterior.



Luego, usando el algoritmo incorporado en el script, se inicia el análisis y cuando se finaliza, se puede mostrar su resultado en forma del texto o bien como la interpretación de indicadores en el gráfico del símbolo correspondiente en MT4.





En esta modificación del script, por ahora han sido implementadas las siguientes funciones:

La exportación automática del historial desde MT4. Si se inicia esta función, el script “bobina” forzosamente el historial y luego exporta todas las cotizaciones para los símbolos especificados, períodos y de la profundidad del historial necesaria.

Se puede crear las listas de exportación y el gráfico de exportación. Está función conviene para una lista grande de diferentes símbolos. Por ejemplo, para el análisis simultáneo de los símbolos de Forex y las acciones. Los símbolos de Forex se cotizan 24 horas al día, mientras que las acciones, sólo durante la sesión de la bolsa. En el script se puede ajustar todo eso.

Un aviso sonoro o textual al usuario sobre la exportación con éxito es muy cómodo, pudiendo ver en la pestaña “Asesores Expertos” del terminal MT4 qué símbolo se exporta en este momento. Si Usted no está delante de la pantalla del ordenador, podrá oír el proceso de la exportación de diferentes símbolos si tiene habilitada esta opción.

Para la configuración, vea el vídeo o el archivo adjunto zip.

Upload Export





