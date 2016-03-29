1. NS2-32.zip (85.7 Kb) -- DLL;

2. EURUSD.zip (2.0 Kb) -- 神经网络本身;

3. Swetten.zip (2.5 Kb) -- EA;

4. EURUSDn.zip (3.8 Kb) -- MQL 中的神经网络.



一个测试性的神经网络EA. EURUSD, TF M1.

如果我没有记错, Klot's 的EA是一个很方便的模板基础 (源代码丢失了). 在这个EA中, 我替换了Kohonen原本的神经网络, 使用的是自己的制作, 另外还加上了入场条件和一些其他小的修改.

EA 适合工作于 EURUSD, TF M1.

这是我第一次做此类工作, 所以很期待大家的反对批评和友好建议.

在EA中寻找如下语句:

string defpath= "C:\EURUSD.def" ;

并把它改成您从档案解压缩的*.def文件的路径.

把 DLL 放到 Windows\System32\ 文件夹.



备注有时候EA工作得很不稳定.