1. NS2-32.zip (85.7 Kb) -- DLL;
2. EURUSD.zip (2.0 Kb) -- 神经网络本身;
3. Swetten.zip (2.5 Kb) -- EA;
4. EURUSDn.zip (3.8 Kb) -- MQL 中的神经网络.
一个测试性的神经网络EA. EURUSD, TF M1.
如果我没有记错, Klot's 的EA是一个很方便的模板基础 (源代码丢失了). 在这个EA中, 我替换了Kohonen原本的神经网络, 使用的是自己的制作, 另外还加上了入场条件和一些其他小的修改.
EA 适合工作于 EURUSD, TF M1.
这是我第一次做此类工作, 所以很期待大家的反对批评和友好建议.
在EA中寻找如下语句:
string defpath="C:\EURUSD.def";
并把它改成您从档案解压缩的*.def文件的路径.
把 DLL 放到 Windows\System32\ 文件夹.
备注有时候EA工作得很不稳定.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8479
