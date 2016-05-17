CodeBaseSecciones
Indicadores

Y(Efekt) - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1433
Ranking:
(9)
Publicado:
yefekt.mq4 (3.51 KB)
Descargar ZIP
MQL5 Freelance

El indicador muestra posibles reversas.

Los desarrolladores afirman que si se alcanza el nivel de 0,5, el precio tira en la dirección contraria.


yefekt

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8481

