Der Indikator wird zu einem Chart hinzugefügt und zeigt die Trendrichtung in Übereinstimmung mit dem MACD auf allen Timeframes.

Up - Aufwärtstrend

Down - Abwärtstrend

Up->Down - Ein ansteigender Trend aber einen Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich Down->Up - Ein abwärtstrend, aber ein Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich





