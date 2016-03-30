CodeBaseKategorien
Indikatoren

Indikator MACD TrackTrend Colored - Indikator für den MetaTrader 4

Duke3D
Ansichten:
1100
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
Der Indikator wird zu einem Chart hinzugefügt und zeigt die Trendrichtung in Übereinstimmung mit dem MACD auf allen Timeframes.

Up - Aufwärtstrend
Down - Abwärtstrend
Up->Down - Ein ansteigender Trend aber einen Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich Down->Up - Ein abwärtstrend, aber ein Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8478

