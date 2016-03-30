Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikator MACD TrackTrend Colored - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator wird zu einem Chart hinzugefügt und zeigt die Trendrichtung in Übereinstimmung mit dem MACD auf allen Timeframes.
Up - Aufwärtstrend
Down - Abwärtstrend
Up->Down - Ein ansteigender Trend aber einen Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich Down->Up - Ein abwärtstrend, aber ein Kurswechsel ist in naher Zukunft möglich
