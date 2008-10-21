请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标MACD TrackTrend颜色 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 9433
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标被放置在一个图表中并且显示MACD在所有时间期限的趋势方向。
Up - 趋势向上
Down - 趋势向下
Up->Down - 上扬趋势，很快转变为向下趋势
Down->Up - 下降趋势，很快转变为向上趋势
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8478
Improve
没有人知道怎样改善这个智能交易？ 干杯！发个新写的gbpjpy,eurjpy,usdjpy三个货币对共振的指标
在同一个 指标图上，可显示gbpjpy,eurjpy,usdjpy三个货币对在当前周期涨跌的状态的指标线，从而观察他们的相关性和共振性 本指标为9个周期的平均涨跌线
Trend Follower智能交易
智能交易策略"Trend Follower"RSI_Test
以指标 RSI为基础。