Indicadores

Indicador MACD TrackTrend Colorido - indicador para MetaTrader 4

Duke3D | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1495
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O indicador está ligado a um gráfico e mostra a direção da tendência de acordo com o indicador MACD em todos os timeframes.

Up - Tendência de alta
Down - Tendência de baixa
Up->Down - Tendência crescente, mas é possível em breve a mudança de direção para baixo
Down->Up - Tendência decrescente, mas é possível em breve a mudança de direção para cima



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8478

