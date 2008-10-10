Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индакатор MACD TrackTrend Цветной - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор прицепляется к одному графику и показывает направление тренда в соответствии с MACD на всех тайм фреймах
Up - Тренд вверх
Down - Тренд вниз
Up->Down - Восходящий тренд, но скоро возможна смена направления вниз
Down->Up - Нисходящий тренд, но скоро возможна смена направления вверх
Индакатор MACD TrackTrend
