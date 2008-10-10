CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индакатор MACD TrackTrend Цветной - индикатор для MetaTrader 4

13032
(9)
Индикатор прицепляется к одному графику и показывает направление тренда в соответствии с MACD на всех тайм фреймах

Up - Тренд вверх
Down - Тренд вниз
Up->Down - Восходящий тренд, но скоро возможна смена направления вниз
Down->Up - Нисходящий тренд, но скоро возможна смена направления вверх



Индикатор показывающий направление тренда на всех таймфреймах в одном окне графика

MA Cross MA Cross

Мой первый советник.

Internal Bar Strength (IBS) Internal Bar Strength (IBS)

Рассчитывается как скользящее среднее значений внутренней силы баров.

Trade Channel Trade Channel

Индикатор построения уровней и дуг Фибоначчи.