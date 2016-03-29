内部柱强度 (IBS) - 是由 Volker Knapp 开发的指标.



计算:



它计算了内部柱强度的移动平均, IBS即为每隔柱的(Close-Low)/(High-Low) * 100% .

如何使用:



通常使用5个柱作为周期数. 在 60% 水平出现交叉意味着超买, 而在 40% 水平交叉意味着超卖, 所以它们分别对应着卖出和买入信号.

输入参数:

extern int Per= 5 ;

