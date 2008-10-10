Внутренняя сила бара(Internal Bar Strength, IBS) - индикатор разработан Волкером Наппом (Volker Knapp).



Расчет:



Рассчитывается как скользящее среднее значений внутренней силы баров, представляющих для каждого из них соотношение (Close-Low)/(High-Low) ? 100%



Как использовать:



Обычно используется период, равный пяти барам. Пересечения уровня 60% свидетельствуют о перекупленности, а уровня 40% – перепроданности, и являются сигналами на продажу и покупку соответственно.

Входные параметры:

extern int Per=5;

Internal Bar Strength

