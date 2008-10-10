CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Internal Bar Strength (IBS) - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7906
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Внутренняя сила бара(Internal Bar Strength, IBS) - индикатор разработан Волкером Наппом (Volker Knapp).

Расчет:

Рассчитывается как скользящее среднее значений внутренней силы баров, представляющих для каждого из них соотношение (Close-Low)/(High-Low) ? 100%

Как использовать:

Обычно используется период, равный пяти барам. Пересечения уровня 60% свидетельствуют о перекупленности, а уровня 40% – перепроданности, и являются сигналами на продажу и покупку соответственно.

Входные параметры:

extern int Per=5;

Internal Bar Strength

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8477

Индакатор MACD TrackTrend Цветной Индакатор MACD TrackTrend Цветной

По просьбе Zet индикатор сделел в цвете.

Индакатор MACD TrackTrend Индакатор MACD TrackTrend

Индикатор показывающий направление тренда на всех таймфреймах в одном окне графика

Trade Channel Trade Channel

Индикатор построения уровней и дуг Фибоначчи.

Paragolic-close Paragolic-close

Переделанный Parabolic.