Internal Bar Strength (IBS) - индикатор для MetaTrader 4
- 7906
Внутренняя сила бара(Internal Bar Strength, IBS) -
индикатор разработан Волкером Наппом (Volker Knapp).
Расчет:
Рассчитывается как
скользящее среднее значений внутренней силы баров, представляющих для
каждого из них соотношение (Close-Low)/(High-Low) ? 100%
Как использовать:
Обычно используется период, равный пяти барам. Пересечения уровня 60% свидетельствуют о перекупленности, а уровня 40% – перепроданности, и являются сигналами на продажу и покупку соответственно.
Входные параметры:
extern int Per=5;
Internal Bar Strength
