CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Força Interna da Barra(Internal Bar Strength-IBS) - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1467
Avaliação:
(9)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Internal Bar Strength (IBS) - é o indicador desenvolvido por Volker Knapp.

Calculo:

É calculado como uma média móvel sobre os valores de força interna das barras, representadas pela proporção (Close-Low)/(High-Low) * 100% para cada uma deles.

Como usar:

O período igual a cinco barras é normalmente utilizado. O cruzamento de nível de 60% significa sobrecomprado e o cruzamento do nível 40% significa sobrevendido, e assim são os sinais para vender e comprar, respectivamente.

Parâmetros de Entrada:

extern int Per=5;

Força da Barra Interna

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8477

T3 Bands T3 Bands

Indicador T3 Bands.

VKWBIBS VKWBIBS

The WKBIBS indicator is a new generation oscillator with combined functions of two indicators WKB and IBS.

Indicador MACD TrackTrend Colorido Indicador MACD TrackTrend Colorido

Eu fiz este indicador colorido, a pedido do Zet.

Swetten Swetten

EA com uma rede neural (uma rede com o retorno de erro de propagação). Este são os primeiros passos. Eu fiz o carregamento para a crítica inteligente.