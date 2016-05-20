Internal Bar Strength (IBS) - é o indicador desenvolvido por Volker Knapp.



Calculo:



É calculado como uma média móvel sobre os valores de força interna das barras, representadas pela proporção (Close-Low)/(High-Low) * 100% para cada uma deles.

Como usar:



O período igual a cinco barras é normalmente utilizado. O cruzamento de nível de 60% significa sobrecomprado e o cruzamento do nível 40% significa sobrevendido, e assim são os sinais para vender e comprar, respectivamente.

Parâmetros de Entrada:

extern int Per=5;

Força da Barra Interna

