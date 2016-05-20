Participe de nossa página de fãs
Força Interna da Barra(Internal Bar Strength-IBS) - indicador para MetaTrader 4
- 1467
Internal Bar Strength (IBS) - é o indicador desenvolvido por Volker Knapp.
Calculo:
É calculado como uma média móvel sobre os valores de força interna das barras, representadas pela proporção (Close-Low)/(High-Low) * 100% para cada uma deles.
Como usar:
O período igual a cinco barras é normalmente utilizado. O cruzamento de nível de 60% significa sobrecomprado e o cruzamento do nível 40% significa sobrevendido, e assim são os sinais para vender e comprar, respectivamente.
Parâmetros de Entrada:
extern int Per=5;
Força da Barra Interna
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8477
