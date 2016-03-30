CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Internal Bar Strength (IBS) - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español Português
IBS.mq4 (2.29 KB) ansehen
Internal Bar Strength (IBS) - Ist ein Indikator der von Volker Knapp entwickelt wurde.

Berechnung:

Er wird berechnet als der gleitende Durchschnitt von den Werten der Stärke der internen Bars welche das folgende Verhältnis repräsentieren: (Close-Low)/(High-Low) * 100% .

Wie es verwendet wird:

Normalerweise wird eine Periode die fünf Bars entsprechen verwendet. Das Schneiden der 60% Ebene bedeutet eine überkaufte Situation und das Schneiden der 40% Ebene bedeutet eine überverkaufte Situation und somit sind diese Signale für Verkauf und Kauf.

Eingabeparameter

extern int Per=5;

Internal Bar Strength

