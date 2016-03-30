Internal Bar Strength (IBS) - Ist ein Indikator der von Volker Knapp entwickelt wurde.



Berechnung:



Er wird berechnet als der gleitende Durchschnitt von den Werten der Stärke der internen Bars welche das folgende Verhältnis repräsentieren: (Close-Low)/(High-Low) * 100% .

Wie es verwendet wird:



Normalerweise wird eine Periode die fünf Bars entsprechen verwendet. Das Schneiden der 60% Ebene bedeutet eine überkaufte Situation und das Schneiden der 40% Ebene bedeutet eine überverkaufte Situation und somit sind diese Signale für Verkauf und Kauf.

Eingabeparameter

extern int Per= 5 ;

