Internal Bar Strength (IBS) - Indikator für den MetaTrader 4
- 1028
Internal Bar Strength (IBS) - Ist ein Indikator der von Volker Knapp entwickelt wurde.
Berechnung:
Er wird berechnet als der gleitende Durchschnitt von den Werten der Stärke der internen Bars welche das folgende Verhältnis repräsentieren: (Close-Low)/(High-Low) * 100% .
Wie es verwendet wird:
Normalerweise wird eine Periode die fünf Bars entsprechen verwendet. Das Schneiden der 60% Ebene bedeutet eine überkaufte Situation und das Schneiden der 40% Ebene bedeutet eine überverkaufte Situation und somit sind diese Signale für Verkauf und Kauf.
Eingabeparameter
extern int Per=5;
Internal Bar Strength
