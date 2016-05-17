



i-BandsWidth

Los parámetros son los mismos que tienen las Bandas de Bollinger, además he añadido el suavizado.



BandsPeriod - período BandsShift - desplazamiento BandsDeviations - desviación desde la línea principal Slow - suavizado

El indicador ha sido desarrollado a base del libro de J. Bollinger “Bollinger sobre las Bandas de Bollinger”.

El indicador muestra la diferencia entre la banda superior e inferior.