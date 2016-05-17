Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-BandsWidth - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 999
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
i-BandsWidth
Los parámetros son los mismos que tienen las Bandas de Bollinger, además he añadido el suavizado.
BandsPeriod - período BandsShift - desplazamiento BandsDeviations - desviación desde la línea principal Slow - suavizado
El indicador ha sido desarrollado a base del libro de J. Bollinger “Bollinger sobre las Bandas de Bollinger”.
El indicador muestra la diferencia entre la banda superior e inferior.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8451
i-BandsPrice
Según las Bandas de Bollinger.Exoticwavein
El indicador guarda el historial en el archivo CSV.
Asesor Experto Robot_MACD_12.26.9
Este Asesor Experto se basa en el indicador MACD.SupportResistTrade
Trading con la ruptura de los niveles de soporte/resistencia.