Indicadores

i-BandsWidth - indicador para MetaTrader 4

Александр
Visualizaciones:
999
Ranking:
(2)
Publicado:
i-BandsWidth.mq4 (2.49 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


i-BandsWidth

Los parámetros son los mismos que tienen las Bandas de Bollinger, además he añadido el suavizado.

BandsPeriod - período
BandsShift - desplazamiento
BandsDeviations - desviación desde la línea principal
Slow - suavizado

El indicador ha sido desarrollado a base del libro de J. Bollinger “Bollinger sobre las Bandas de Bollinger”.

El indicador muestra la diferencia entre la banda superior e inferior.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8451

