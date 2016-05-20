Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-BandsWidth.mq4 - indicador para MetaTrader 4
- 877
Figura
Os parâmetros são os mesmos com as Bollinger Bands, também adicionei a suavização.
BandsPeriod - Periodo
BandsShift - Deslocamento
BandsDeviations - Desvio da linha principal
Slow - Suavização
O indicador foi desenvolvido com base no livro "Bollinger on Bollinger Bands", de J Bollinger
O indicador mostra a diferença entre as bandas superior e inferior do indicador Bollinger Bands.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8451
