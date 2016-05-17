CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-BandsPrice - indicador para MetaTrader 4

Александр | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
2112
Ranking:
(17)
Publicado:
i-BandsPrice.mq4 (2.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

i-BandsPrice

Los parámetros son los mismos que tienen las Bandas de Bollinger, además he añadido el suavizado.

BandsPeriod - período
BandsShift - desplazamiento
BandsDeviations - desviación desde la línea principal
Slow - suavizado

El indicador ha sido desarrollado a base del libro de J. Bollinger “Bollinger sobre las Bandas de Bollinger”.


La interpretación es simple. La línea del indicador muestra la posición del precio respecto a las Bandas de Bollinger. La salida de la línea del indicador fuera de 0 o 1 significa las salida fuera de la banda inferior o superior, respectivamente.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8450

Exoticwavein Exoticwavein

El indicador guarda el historial en el archivo CSV.

Time_modified Time_modified

Indicador modificado MarketTime.

i-BandsWidth i-BandsWidth

Según las Bandas de Bollinger.

Asesor Experto Robot_MACD_12.26.9 Asesor Experto Robot_MACD_12.26.9

Este Asesor Experto se basa en el indicador MACD.