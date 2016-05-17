Mira cómo descargar robots gratis
i-BandsPrice - indicador para MetaTrader 4
- 2112
-
i-BandsPrice
Los parámetros son los mismos que tienen las Bandas de Bollinger, además he añadido el suavizado.
BandsPeriod - período BandsShift - desplazamiento BandsDeviations - desviación desde la línea principal Slow - suavizado
El indicador ha sido desarrollado a base del libro de J. Bollinger “Bollinger sobre las Bandas de Bollinger”.
La interpretación es simple. La línea del indicador muestra la posición del precio respecto a las Bandas de Bollinger. La salida de la línea del indicador fuera de 0 o 1 significa las salida fuera de la banda inferior o superior, respectivamente.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8450
