i-BandsPrice

Los parámetros son los mismos que tienen las Bandas de Bollinger, además he añadido el suavizado.

BandsPeriod - período BandsShift - desplazamiento BandsDeviations - desviación desde la línea principal Slow - suavizado

El indicador ha sido desarrollado a base del libro de J. Bollinger "Bollinger sobre las Bandas de Bollinger".





La interpretación es simple. La línea del indicador muestra la posición del precio respecto a las Bandas de Bollinger. La salida de la línea del indicador fuera de 0 o 1 significa las salida fuera de la banda inferior o superior, respectivamente.