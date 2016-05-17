CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Exoticwavein - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
808
Ranking:
(3)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador guarda el historial en el archivo CSV.

Parámetros de entrada:

extern int       LastBar=0;
extern int       cnttik = 3 ;

Exoticwavein


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8449

Time_modified Time_modified

Indicador modificado MarketTime.

MA Angle Tony MA Angle Tony

Indicador MAAngleTony.

i-BandsPrice i-BandsPrice

Según las Bandas de Bollinger.

i-BandsWidth i-BandsWidth

Según las Bandas de Bollinger.