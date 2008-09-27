Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-BandsWidth - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4382
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
i-BandsWidth
Параметры такие же, как и у лент Боллинджера плюс добавил сглаживание.
BandsPeriod - Период BandsShift - Сдвиг BandsDeviations - Отклонение от основной линии Slow - Сглаживание
Индикатор написан по книге Д.Боллинджер "Боллинджер о лентах Боллинджера"
Индикатор показывает разность между верхней и нижней линиями Боллинджера.
Советник Robot_MACD_12.26.9
Советник основан на индикаторе MACD.SMI_Correct-1
Еще один индикатор SMI. По книге Блау "Моментум, направленность и расхождение".
SupportResistTrade
Торговля на пробитие уровней поддержки\сопротивления.i-BandsPrice
По мотивам лент Боллинджера.