

i-BandsWidth

Параметры такие же, как и у лент Боллинджера плюс добавил сглаживание.



BandsPeriod - Период BandsShift - Сдвиг BandsDeviations - Отклонение от основной линии Slow - Сглаживание

Индикатор написан по книге Д.Боллинджер "Боллинджер о лентах Боллинджера"

Индикатор показывает разность между верхней и нижней линиями Боллинджера.