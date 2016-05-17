CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Asesor Experto Robot_MACD_12.26.9 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
791
Ranking:
(5)
Publicado:
Este Asesor Experto se basa en el indicador MACD.

Período del indicador MACD 12-26-9.

Robot_MACD_12.26.9

