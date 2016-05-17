Antes de abrir/cerrar la posición, se realiza un simple análisis del mercado que determina los niveles de soporte/resistencia, así como la dirección de la tendencia ( alcista/bajista).

Los niveles de soporte/resistencia se trazan por las últimas barras numBars.

La tendencia se identifica usando Moving Avarage (el período se establece con el parámetro maPeriod): si el precio está por debajo de МА, entonces es bajista, de lo contrario, es alcista.

Si la tendencia es alcista, la posición se abre cuando se rompe el nivel de resistencia.

Si la tendencia es bajista, la posición se abre cuando se rompe el nivel de soporte.

La posición se cierra por Stop Loss que se coloca por el nivel de soporte (si la posición es larga), o por el nivel de resistencia (si la posición es corta). Además, la posición puede cerrarse cuando se rompe el nivel de soporte (si la posición es larga y se encuentra en el punto muerto), o cuando se rompe el nivel de resistencia (si la posición es corta y se encuentra en el punto muerto). El EA utiliza TrailingStop primitivo con los niveles de 10, 20, 30 puntos.





Parámetros de entrada:

1. numBars - número de barras que se utilizan para construir los niveles de soporte/resistencia.

2. maPeriod - período de Moving Avarage.



Resultados de las pruebas durante el septiembre (EUR\USD):

Período H1:

Los parámetros de entrada no han sido optimizados. Por defecto: numBars = 55; maPeriod = 500.

