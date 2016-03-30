CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-BandsWidth.mq4 - Indikator für den MetaTrader 4

Александр | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
960
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Die Parameter sind die gleichen wie bei Bollinger Bands aber ich habe noch etwas hinzugefügt.


BandsPeriod - Period
BandsShift - Shift
BandsDeviations - Abweichung von der Hauptlinie
Slow - Glättung

Der Indikator wurde auf Basis des Buches J. entwickelt. Bollinger. "Bollinger auf Bollinger Bands"

Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger Band.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8451

