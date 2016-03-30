



Die Parameter sind die gleichen wie bei Bollinger Bands aber ich habe noch etwas hinzugefügt.

BandsPeriod - Period

BandsShift - Shift

BandsDeviations - Abweichung von der Hauptlinie

Slow - Glättung

Der Indikator wurde auf Basis des Buches J. entwickelt. Bollinger. "Bollinger auf Bollinger Bands"

Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger Band.