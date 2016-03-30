Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-BandsWidth.mq4 - Indikator für den MetaTrader 4
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Parameter sind die gleichen wie bei Bollinger Bands aber ich habe noch etwas hinzugefügt.
BandsPeriod - Period
BandsShift - Shift
BandsDeviations - Abweichung von der Hauptlinie
Slow - Glättung
Der Indikator wurde auf Basis des Buches J. entwickelt. Bollinger. "Bollinger auf Bollinger Bands"
Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger Band.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8451
