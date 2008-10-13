请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
i-BandsWidth.mq4 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 6147
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
рисунок
参量与保林格通道相同，我附加了平滑
BandsPeriod - 时间周期
BandsShift -移动
BandsDeviations - 与主线之间的距离
Slow - 平滑
指标根据 J. Bollinger. "Bollinger on Bollinger Bands 一书创建
指标显示保林格通道上下线之间差距。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8451
InitAllIndicators.mq4
脚本可以重新初始化全部粘贴到当前窗口的指标。МТ4的服务脚本
一套脚本目的是使终端内的日常交易业务自动化。
e_RP_250
该智能交易的运行指标为 RPoint视为客户编写的。改变了指标中的参量，得到了现在的智能交易。 在安装指标前将 ReversPoint 值设定位 250。蜡烛柱结合指标。(日本蜡烛柱)
显示蜡烛柱结合 "wingdings"。