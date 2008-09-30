Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
i-BandsPrice - индикатор для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
i-BandsPrice
Параметры такие же, как и у лент Боллинджера плюс добавил сглаживание.
BandsPeriod - Период BandsShift - Сдвиг BandsDeviations - Отклонение от основной линии Slow - Сглаживание
Индикатор написан по книге Д.Боллинджер "Боллинджер о лентах Боллинджера"
Интерпритация простая. Линия индикатора показывает положение цены относительно лент Боллинджера. Выход линии индикатора за 0 или 1 означает выход за нижнюю или верхнюю линию лент соотвественно.
