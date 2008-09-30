CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-BandsPrice - индикатор для MetaTrader 4

i-BandsPrice

Параметры такие же, как и у лент Боллинджера плюс добавил сглаживание.

BandsPeriod - Период
BandsShift - Сдвиг
BandsDeviations - Отклонение от основной линии
Slow - Сглаживание

Индикатор написан по книге Д.Боллинджер "Боллинджер о лентах Боллинджера"


Интерпритация простая. Линия индикатора показывает положение цены относительно лент Боллинджера. Выход линии индикатора за 0 или 1 означает выход за нижнюю или верхнюю линию лент соотвественно.

