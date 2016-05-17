CodeBaseSecciones
Indicadores

Time_modified - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
813
Ranking:
(2)
Publicado:
MarketTime.mq4 (5.23 KB) ver
Indicador Time_modified. Indicador modificado MarketTime.

Parámetros de entrada:

extern int    NumberOfDays=50;
extern string AsiaBegin   ="00:00";
extern string AsiaEnd     ="07:59";
extern color  AsiaColor   =DimGray;
extern string EurBegin    ="08:00";
extern string EurEnd      ="12:59";
extern color  EurColor    =Silver;
extern string USABegin    ="13:00";
extern string USAEnd      ="23:59";
extern color  USAColor    =DarkGray;

Time_modified

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8448

