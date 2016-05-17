Mira cómo descargar robots gratis
Time_modified - indicador para MetaTrader 4
Indicador Time_modified. Indicador modificado MarketTime.
Parámetros de entrada:
extern int NumberOfDays=50; extern string AsiaBegin ="00:00"; extern string AsiaEnd ="07:59"; extern color AsiaColor =DimGray; extern string EurBegin ="08:00"; extern string EurEnd ="12:59"; extern color EurColor =Silver; extern string USABegin ="13:00"; extern string USAEnd ="23:59"; extern color USAColor =DarkGray;
Time_modified
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8448
