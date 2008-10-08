代码库部分
i-BandsPrice.mq4 - MetaTrader 4脚本

参量与保林格通道相同，我附加了平滑


BandsPeriod - 时间周期
BandsShift -移动
BandsDeviations - 与主线之间的距离
Slow - 平滑

指标根据 J. Bollinger. "Bollinger on Bollinger Bands 一书创建

很简单的说明。指标线显示与保林格通道相关的价格状态。退出的指标线为0或1 表示在保林格通道的上方或下方。

MA Cross MA Cross

我的第一个智能交易。

ZigZag_ws_Chanel_R ZigZag_ws_Chanel_R

带有射线的ZigZag 。

指标MACD TrackTrend 指标MACD TrackTrend

在同一个图表窗口内指标显示所有时间期限的趋势方向。

iTrend iTrend

指标 iTrend 可以明确趋势的开始和结束。