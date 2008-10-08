请观看如何免费下载自动交易
i-BandsPrice.mq4 - MetaTrader 4脚本
参量与保林格通道相同，我附加了平滑
BandsPeriod - 时间周期
BandsShift -移动
BandsDeviations - 与主线之间的距离
Slow - 平滑
指标根据 J. Bollinger. "Bollinger on Bollinger Bands 一书创建
很简单的说明。指标线显示与保林格通道相关的价格状态。退出的指标线为0或1 表示在保林格通道的上方或下方。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8450
MA Cross
我的第一个智能交易。ZigZag_ws_Chanel_R
带有射线的ZigZag 。
指标MACD TrackTrend
在同一个图表窗口内指标显示所有时间期限的趋势方向。iTrend
指标 iTrend 可以明确趋势的开始和结束。