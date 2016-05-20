CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-BandsPrice.mq4 - indicador para MetaTrader 4

Александр | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1802
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance


Figura

Os parâmetros são os mesmos com as Bollinger Bands, também adicionei a suavização.


BandsPeriod - Periodo
BandsShift - Deslocamento
BandsDeviations - Desvio da linha principal
Slow - Suavização

O indicador foi desenvolvido com base no livro "Bollinger on Bollinger Bands", de J Bollinger

A interpretação é simples. A linha do indicador mostra a posição do preço em relação a Bollinger Bands. O saída da linha do indicador no valor 0 ou 1 significa a saída do preço para fora das bandas inferiores e superiores, respectivamente.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8450

Exoticwavein Exoticwavein

O indicador transcreve o histórico em arquivo CSV.

Time_modified Time_modified

Indicador Modificado MarketTime.

i-BandsWidth.mq4 i-BandsWidth.mq4

Com base no indicador Bollinger Bands

Expert Advisor Robot_MACD_12.26.9 Expert Advisor Robot_MACD_12.26.9

EA baseado no indicador MACD.