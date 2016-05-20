

Figura

Os parâmetros são os mesmos com as Bollinger Bands, também adicionei a suavização.

BandsPeriod - Periodo

BandsShift - Deslocamento

BandsDeviations - Desvio da linha principal

Slow - Suavização

O indicador foi desenvolvido com base no livro "Bollinger on Bollinger Bands", de J Bollinger

A interpretação é simples. A linha do indicador mostra a posição do preço em relação a Bollinger Bands. O saída da linha do indicador no valor 0 ou 1 significa a saída do preço para fora das bandas inferiores e superiores, respectivamente.