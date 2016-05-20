Participe de nossa página de fãs
i-BandsPrice.mq4 - indicador para MetaTrader 4
Os parâmetros são os mesmos com as Bollinger Bands, também adicionei a suavização.
BandsPeriod - Periodo
BandsShift - Deslocamento
BandsDeviations - Desvio da linha principal
Slow - Suavização
O indicador foi desenvolvido com base no livro "Bollinger on Bollinger Bands", de J Bollinger
A interpretação é simples. A linha do indicador mostra a posição do preço em relação a Bollinger Bands. O saída da linha do indicador no valor 0 ou 1 significa a saída do preço para fora das bandas inferiores e superiores, respectivamente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8450
