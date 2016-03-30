und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-BandsPrice.mq4 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1483
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Parameter sind die gleichen wie bei Bollinger Bands aber ich habe noch etwas hinzugefügt.
BandsPeriod - Period
BandsShift - Shift
BandsDeviations - Abweichung von der Hauptlinie
Slow - Glättung
Der Indikator wurde auf Basis des Buches J. entwickelt. Bollinger. "Bollinger auf Bollinger Bands"
Die Interpretation ist einfach. Die Linie des Indikators zeigt die Position des Chores in Relation zu den Bollinger Bands. Das Verlassen des Bereiches oberhalb 1 oder unterhalb Null stellt das Verlassen des Bereiches der Bollinger Bands dar.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8450
Dieser Indikator schreibt historische Daten in eine CSV-Datei.Time_modified
Modified MarketTime Indikator .
On Bollinger Bands groundsExpert Advisor Robot_MACD_12.26.9
Dieser EA basiert auf dem MACD Indikator.