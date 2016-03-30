CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-BandsPrice.mq4 - Indikator für den MetaTrader 4

Александр
Veröffentlicht:
Die Parameter sind die gleichen wie bei Bollinger Bands aber ich habe noch etwas hinzugefügt.


BandsPeriod - Period
BandsShift - Shift
BandsDeviations - Abweichung von der Hauptlinie
Slow - Glättung

Der Indikator wurde auf Basis des Buches J. entwickelt. Bollinger. "Bollinger auf Bollinger Bands"

Die Interpretation ist einfach. Die Linie des Indikators zeigt die Position des Chores in Relation zu den Bollinger Bands. Das Verlassen des Bereiches oberhalb 1 oder unterhalb Null stellt das Verlassen des Bereiches der Bollinger Bands dar.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8450

