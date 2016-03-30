



Die Parameter sind die gleichen wie bei Bollinger Bands aber ich habe noch etwas hinzugefügt.

BandsPeriod - Period

BandsShift - Shift

BandsDeviations - Abweichung von der Hauptlinie

Slow - Glättung

Der Indikator wurde auf Basis des Buches J. entwickelt. Bollinger. "Bollinger auf Bollinger Bands"

Die Interpretation ist einfach. Die Linie des Indikators zeigt die Position des Chores in Relation zu den Bollinger Bands. Das Verlassen des Bereiches oberhalb 1 oder unterhalb Null stellt das Verlassen des Bereiches der Bollinger Bands dar.