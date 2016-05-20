CodeBaseSeções
Time_modified - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Indicador Time_modified. Indicador MarketTime.

Parâmetros de Entrada:

extern int    NumberOfDays=50;
extern string AsiaBegin   ="00:00";
extern string AsiaEnd     ="07:59";
extern color  AsiaColor   =DimGray;
extern string EurBegin    ="08:00";
extern string EurEnd      ="12:59";
extern color  EurColor    =Silver;
extern string USABegin    ="13:00";
extern string USAEnd      ="23:59";
extern color  USAColor    =DarkGray;

Time_modified

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8448

