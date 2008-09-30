代码库部分
到包裹
指标

Time_modified - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
3455
等级:
(2)
已发布:
已更新:
指标 Time_modified。修改指标 MarketTime。

输入参量:

extern int    NumberOfDays=50;
extern string AsiaBegin   ="00:00";
extern string AsiaEnd     ="07:59";
extern color  AsiaColor   =DimGray;
extern string EurBegin    ="08:00";
extern string EurEnd      ="12:59";
extern color  EurColor    =Silver;
extern string USABegin    ="13:00";
extern string USAEnd      ="23:59";
extern color  USAColor    =DarkGray;

Time_modified

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8448

