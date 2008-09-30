请观看如何免费下载自动交易
指标 Time_modified。修改指标 MarketTime。
输入参量:
extern int NumberOfDays=50; extern string AsiaBegin ="00:00"; extern string AsiaEnd ="07:59"; extern color AsiaColor =DimGray; extern string EurBegin ="08:00"; extern string EurEnd ="12:59"; extern color EurColor =Silver; extern string USABegin ="13:00"; extern string USAEnd ="23:59"; extern color USAColor =DarkGray;
Time_modified
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8448
SMI_Correct-1
另外一个指标SMI。根据Blah的 "动量，方向和距离"改编。Http Client
Market Time
指标 Market Time。智能交易 Robot_MACD_12.26.9
以指标 MACD为基础的智能交易。