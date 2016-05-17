El indicador muestra la hora de la sesión de trading.

Parámetros de entrada:



extern int NumberOfDays= 50 ; extern string AsiaBegin = "01:00" ; extern string AsiaEnd = "10:00" ; extern color AsiaColor =Goldenrod; extern string EurBegin = "07:00" ; extern string EurEnd = "16:00" ; extern color EurColor =Tan; extern string USABegin = "14:00" ; extern string USAEnd = "23:00" ; extern color USAColor =PaleGreen;

Market Time

