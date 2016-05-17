Mira cómo descargar robots gratis
Market Time - indicador para MetaTrader 4
El indicador muestra la hora de la sesión de trading.
Parámetros de entrada:
extern int NumberOfDays=50; extern string AsiaBegin ="01:00"; extern string AsiaEnd ="10:00"; extern color AsiaColor =Goldenrod; extern string EurBegin ="07:00"; extern string EurEnd ="16:00"; extern color EurColor =Tan; extern string USABegin ="14:00"; extern string USAEnd ="23:00"; extern color USAColor =PaleGreen;
Market Time
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8446
