CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Market Time - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1267
Ranking:
(8)
Publicado:
MarketTime.mq4 (5.23 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra la hora de la sesión de trading.

Parámetros de entrada:

extern int     NumberOfDays=50;
extern string  AsiaBegin   ="01:00";
extern string  AsiaEnd     ="10:00";
extern color   AsiaColor   =Goldenrod;
extern string  EurBegin    ="07:00";
extern string  EurEnd      ="16:00";
extern color   EurColor    =Tan;
extern string  USABegin    ="14:00";
extern string  USAEnd      ="23:00";
extern color   USAColor    =PaleGreen;

Market Time

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8446

Keltner Channel Keltner Channel

El indicador Keltner Channel localiza las tendencias más importantes.

MACDVesrion2_MOD MACDVesrion2_MOD

MACDVersion2_ Mod es la modificación de MACDVersion2, que muestra cierta información adicional.

MA Angle Tony MA Angle Tony

Indicador MAAngleTony.

Time_modified Time_modified

Indicador modificado MarketTime.