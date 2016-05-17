CodeBaseSecciones
MA Angle Tony - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
MAAngleTony.mq4 (2.9 KB) ver
Indicador MAAngleTony.

Parámetros de entrada:

extern int MAMode=1;
extern int MAPeriod=34;
extern int Price=0;
extern double AngleMin=0.0020;

MAAngle Tony

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8447

