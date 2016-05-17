Mira cómo descargar robots gratis
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!

MA Angle Tony - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1038
- Ranking:
-
- Publicado:
Indicador MAAngleTony.
Parámetros de entrada:
extern int MAMode=1; extern int MAPeriod=34; extern int Price=0; extern double AngleMin=0.0020;
MAAngle Tony
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8447
