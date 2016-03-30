CodeBaseKategorien
Indikatoren

Time_modified - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator Time_modified. Modified MarketTime indicator.

Eingabeparameter

extern int    NumberOfDays=50;
extern string AsiaBegin   ="00:00";
extern string AsiaEnd     ="07:59";
extern color  AsiaColor   =DimGray;
extern string EurBegin    ="08:00";
extern string EurEnd      ="12:59";
extern color  EurColor    =Silver;
extern string USABegin    ="13:00";
extern string USAEnd      ="23:59";
extern color  USAColor    =DarkGray;

Time_modified

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8448

