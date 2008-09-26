Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Time_modified - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4745
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Time_modified. Модифицированный индикатор MarketTime.
Входные параметры:
extern int NumberOfDays=50; extern string AsiaBegin ="00:00"; extern string AsiaEnd ="07:59"; extern color AsiaColor =DimGray; extern string EurBegin ="08:00"; extern string EurEnd ="12:59"; extern color EurColor =Silver; extern string USABegin ="13:00"; extern string USAEnd ="23:59"; extern color USAColor =DarkGray;
Time_modified
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8448
Market Time
Индикатор показывает время торговых сессий.PivotCustomTime
Indicator PivotCustomTime.
SMI_Correct-1
Еще один индикатор SMI. По книге Блау "Моментум, направленность и расхождение".Советник Robot_MACD_12.26.9
Советник основан на индикаторе MACD.