Asesores Expertos

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
962
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
Report.zip (15.56 KB)
ZigZagEvgeTrofi_1.mq4 (2.5 KB) ver
1. Como se sabe, el indicador ZigZag tiene el último punto flexible. Si es inferior que el punto penúltimo, es la señal de venta. Si es superior, es la señal de compra.
2. Si ya tenemos abierta una posición de compra y la señal actual también es de compra, no hacemos nada.
3. Si tenemos abierta una posición de venta y la señal actual es de compra, cerramos la posición y abrimos una nueva en la dirección necesaria.

Nota:

Si añadimos Money Management y Martingale a este EA, obtendremos muy buenos resultados. Antes de usar este sistema, hay que ocuparse de los límites de Stop Loss y Take Profit. Aquí no están. Así que, si falla la conexión de Internet o se apaga la luz, su posición abierta puede marcharse muy lejos en una dirección incorrecta.


¡Atención! No utilice este EA en una cuenta real. Todavía no está terminado de todo.

Informe:

Strategy Tester Report
ZigZagEvgeTrofi 1
Alpari-Classic (Build 218)

SímboloGOLD (Gold (Spot))
Período4 Horas (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
ModeloTodos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
ParámetrosExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;

Barras en el historial6443Ticks modelados4267178Calidad de modelación88.60%
Errores de divergencia de gráficos1




Depósito inicial1000.00



Beneficio neto6275.97Beneficio bruto16505,35Pérdidas brutas-10229,38
Factor del beneficio1,61Beneficio esperado28,14

Reducción absoluta376,19Reducción máxima1101.44 (15.32%)Reducción relativa46.40% (540.02)

Total de transacciones223Posiciones cortas (% de ganadoras)111 (37.84%)Posiciones largas (% de ganadoras)112 (48.21%)

Transacciones ganadoras (% de todas)96 (43.05%)Transacciones perdedoras (% de todas)127 (56.95%)
La transacción máximaganadora1182,76perdedora-306,66
Transacción mediaganadora171,93perdedora-80,55
Número máximo deganancias consecutivas (beneficio)5 (716.33)pérdidas consecutivas (pérdida)5 (-297.53)
Máximodel beneficio consecutivo (número de ganancias)1505.49 (2)de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)-631.09 (4)
Media deganancia consecutiva2pérdida consecutiva2

ZigZagEvgeTrofi ver. 1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8440

