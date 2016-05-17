ZigZagEvgeTrofi ver. 1

1. Como se sabe, el indicador ZigZag tiene el último punto flexible. Si es inferior que el punto penúltimo, es la señal de venta. Si es superior, es la señal de compra.

2. Si ya tenemos abierta una posición de compra y la señal actual también es de compra, no hacemos nada.

3. Si tenemos abierta una posición de venta y la señal actual es de compra, cerramos la posición y abrimos una nueva en la dirección necesaria.

Nota:

Si añadimos Money Management y Martingale a este EA, obtendremos muy buenos resultados. Antes de usar este sistema, hay que ocuparse de los límites de Stop Loss y Take Profit. Aquí no están. Así que, si falla la conexión de Internet o se apaga la luz, su posición abierta puede marcharse muy lejos en una dirección incorrecta.



¡Atención! No utilice este EA en una cuenta real. Todavía no está terminado de todo.



Informe: