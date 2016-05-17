Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - Asesor Experto para MetaTrader 4
1. Como se sabe, el indicador ZigZag tiene el último punto flexible. Si es inferior que el punto penúltimo, es la señal de venta. Si es superior, es la señal de compra.
2. Si ya tenemos abierta una posición de compra y la señal actual también es de compra, no hacemos nada.
3. Si tenemos abierta una posición de venta y la señal actual es de compra, cerramos la posición y abrimos una nueva en la dirección necesaria.
Nota:
Si añadimos Money Management y Martingale a este EA, obtendremos muy buenos resultados. Antes de usar este sistema, hay que ocuparse de los límites de Stop Loss y Take Profit. Aquí no están. Así que, si falla la conexión de Internet o se apaga la luz, su posición abierta puede marcharse muy lejos en una dirección incorrecta.
¡Atención! No utilice este EA en una cuenta real. Todavía no está terminado de todo.
Informe:
|Símbolo
|GOLD (Gold (Spot))
|Período
|4 Horas (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|ExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;
|Barras en el historial
|6443
|Ticks modelados
|4267178
|Calidad de modelación
|88.60%
|Errores de divergencia de gráficos
|1
|Depósito inicial
|1000.00
|Beneficio neto
|6275.97
|Beneficio bruto
|16505,35
|Pérdidas brutas
|-10229,38
|Factor del beneficio
|1,61
|Beneficio esperado
|28,14
|Reducción absoluta
|376,19
|Reducción máxima
|1101.44 (15.32%)
|Reducción relativa
|46.40% (540.02)
|Total de transacciones
|223
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|111 (37.84%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|112 (48.21%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|96 (43.05%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|127 (56.95%)
|La transacción máxima
|ganadora
|1182,76
|perdedora
|-306,66
|Transacción media
|ganadora
|171,93
|perdedora
|-80,55
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|5 (716.33)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|5 (-297.53)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|1505.49 (2)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-631.09 (4)
|Media de
|ganancia consecutiva
|2
|pérdida consecutiva
|2
ZigZagEvgeTrofi ver. 1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8440
