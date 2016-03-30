1. Wie man weiß, hat der ZigZag-Indikator die am wenigsten flexiblen Punkte. Wenn ein Punkt tiefer als der Vorherige ist, dann ist es ein Signal zum verkaufen. Wenn ein Punkt über dem Vorherigen ist dann ist es ein Signal zum kaufen.

2. Wenn schon eine Kaufposition existiert und es erscheint ein Kaufsignal, dann wird nichts unternommen.

3. Wenn wir eine offene Sell-Position haben und das neue Signal ist ein Kaufsignal, dann schließen wir die Position und öffnen eine neue Position in die gewünschte Richtung.

Hinweis:

Eine gute Kombination wäre noch ein Moneymanagement und Martingale. Bevor Sie dieses System verwenden sollten Sie sich noch um Stop Loss und Take Profit kümmern. Hier gibt es keine. Wenn es also ein Problem mit dem Internet, der Elektrizität oder der Verbindung zu Ihrem Broker gibt, dann kann ihre Position sehr weit in die falsche Richtung laufen.

Achtung! Verwenden Sie diesen Ea nicht auf einem realen Konto. Er ist bis jetzt noch nicht fertig gestellt.



Report: