CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - Experte für den MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
825
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

1. Wie man weiß, hat der ZigZag-Indikator die am wenigsten flexiblen Punkte. Wenn ein Punkt tiefer als der Vorherige ist, dann ist es ein Signal zum verkaufen. Wenn ein Punkt über dem Vorherigen ist dann ist es ein Signal zum kaufen.
2. Wenn schon eine Kaufposition existiert und es erscheint ein Kaufsignal, dann wird nichts unternommen.
3. Wenn wir eine offene Sell-Position haben und das neue Signal ist ein Kaufsignal, dann schließen wir die Position und öffnen eine neue Position in die gewünschte Richtung.

Hinweis:

Eine gute Kombination wäre noch ein Moneymanagement und Martingale. Bevor Sie dieses System verwenden sollten Sie sich noch um Stop Loss und Take Profit kümmern. Hier gibt es keine. Wenn es also ein Problem mit dem Internet, der Elektrizität oder der Verbindung zu Ihrem Broker gibt, dann kann ihre Position sehr weit in die falsche Richtung laufen.
Achtung! Verwenden Sie diesen Ea nicht auf einem realen Konto. Er ist bis jetzt noch nicht fertig gestellt.

Report:

Strategy Tester Report
ZigZagEvgeTrofi 1
Alpari-Classic (Build 218)

SymbolGOLD (Gold (Spot))
Period4 Hours (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParameterExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;

Getestete Barst
6443Modellierte Ticks
4267178Modellierungsqualität
88.60%
Missmatched charts errors1




Anfangsgröße des Kontos
1000.00



Total net profit
6275.97Gross profit
16505.35Gross loss
-10229.38
Profit factor
1.61Erwartete Auszahlung
28.14

Absoluter Drawdown376.19Maximaler Drawdown1101.44 (15.32%)Relativer Drawdown46.40% (540.02)

Gesamte Anzahl an Trades
223Short positions (% won)111 (37.84%)Long positions (% won)112 (48.21%)

Profit trades (% of total)96 (43.05%)Loss trades (% of total)127 (56.95%)
Largestprofit trade1182.76loss trade-306.66
Averageprofit trade171.93loss trade-80.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (716.33)consecutive losses (loss in money)5 (-297.53)
Maximumconsecutive profit (count of wins) 1505.49 (2)consecutive loss (count of losses) -631.09 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8440

iTrend iTrend

Der iTrend Indikator bestimmt wo der Trend startet und wo er endet.

Scripts of Trading Chaos Scripts of Trading Chaos

Eine Bestimmung einer Bar und Trendrichtung.

Open_close MTS on Chart Open_close MTS on Chart

Grüße an alle. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich damit begonnen einen MTS zu entwickeln. Dieses ist mein erster. Um ihn weiter verbessern zu können benötige ich noch Ratschläge von Spezialisten. Und wie kann ich den AMA Indikator in meinen EAs verwenden? (iAMA)? Ich habe diese Strategie im September 2008 getestet.

ZigZag with Its Own Channel ZigZag with Its Own Channel

Hier wurde dem Standard ZigZag Indikator von Metaquotes noch die Zeichnung der Begrenzung der Kanäle hinzugefügt.