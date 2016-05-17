CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Open_close - Asesor Experto para MetaTrader 4

open_close.mq4 (4.42 KB) ver
Cuando la vela crece, el EA abre la venta, y cuando se reduce, cierra la compra y coloca una orden de venta.

¿Cómo se puede mejorarlos? espero los consejos de los expertos. ¿Cómo se puede usar el indicador AMA en el EA (se tiene en cuenta iAMA)?

Probaba esta estrategia durante el septiembre de 2008.

Resultados de las pruebas:

Open_close

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8441

