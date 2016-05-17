El dibujo de los bordes del canal ha sido añadido al ZigZag estándar de MetaQuotes. Es decir, todos los picos superiores e inferiores se unen con las líneas.





Los parámetros son los mismos:



Depth es la cantidad mínima de las barras donde no habrá el segundo máximo/mínimo de pips Deviation menor que/mayor que el anterior. Es decir, ZigZag puede divergirse siempre, pero puede convergirse (o moverse entero) a la distancia mayor que el valor de Deviation sólo después de Depth barras. Backstep es la cantidad mínima de las barras entre los máximos (mínimos).

ZigZag con su propio “canal”



Este indicador puede ayudarle a detectar visualmente algunos modelos de precios.

