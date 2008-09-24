Ставь лайки и следи за новостями
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5718
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
1. Как известно, индикатор ZigZag имеет подвижную последнюю точу. Если она ниже, чем предпоследняя, то это сигнал на продажу. Если выше – покупка.
2. Если уже открыта позиция на покупку и текущий сигнал тоже на покупку, то ничего не делаем.
3. Если открыта позиция на продажу, а текущий сигнал на покупку, то закрываем позицию и открываем новую в нужном направлении.
Примечание:
Если добавить в этот экперт Money Management и Martingale, то получится очень даже неплохо. Прежде чем реально использовать эту систему, необходимо позаботиться о границах Stop Loss и Take Profit. Здесь их нет. Так что, если отрубится интернет или отключат электричество, Ваша открытая позиция может уйти в неправильном направлении очень далеко.
Внимание! Не используйте этот советник на реальном счёте. Он ещё не доработан.
Отчет:
|Символ
|GOLD (Gold (Spot))
|Период
|4 Часа (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|ExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;
|Баров в истории
|6443
|Смоделировано тиков
|4267178
|Качество моделирования
|88.60%
|Ошибки рассогласования графиков
|1
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|6275.97
|Общая прибыль
|16505.35
|Общий убыток
|-10229.38
|Прибыльность
|1.61
|Матожидание выигрыша
|28.14
|Абсолютная просадка
|376.19
|Максимальная просадка
|1101.44 (15.32%)
|Относительная просадка
|46.40% (540.02)
|Всего сделок
|223
|Короткие позиции (% выигравших)
|111 (37.84%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|112 (48.21%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|96 (43.05%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|127 (56.95%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|1182.76
|убыточная сделка
|-306.66
|Средняя
|прибыльная сделка
|171.93
|убыточная сделка
|-80.55
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|5 (716.33)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|5 (-297.53)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1505.49 (2)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-631.09 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
ZigZagEvgeTrofi ver. 1
