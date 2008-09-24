CodeBaseРазделы
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
Просмотров:
5718
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

1. Как известно, индикатор ZigZag имеет подвижную последнюю точу. Если она ниже, чем предпоследняя, то это сигнал на продажу. Если выше – покупка.
2. Если уже открыта позиция на покупку и текущий сигнал тоже на покупку, то ничего не делаем.
3. Если открыта позиция на продажу, а текущий сигнал на покупку, то закрываем позицию и открываем новую в нужном направлении.

Примечание:

Если добавить в этот экперт Money Management и Martingale, то получится очень даже неплохо. Прежде чем реально использовать эту систему, необходимо позаботиться о границах Stop Loss и Take Profit. Здесь их нет. Так что, если отрубится интернет или отключат электричество, Ваша открытая позиция может уйти в неправильном направлении очень далеко.


Внимание! Не используйте этот советник на реальном счёте. Он ещё не доработан.

Отчет:

Strategy Tester Report
ZigZagEvgeTrofi 1
Alpari-Classic (Build 218)

СимволGOLD (Gold (Spot))
Период4 Часа (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;

Баров в истории6443Смоделировано тиков4267178Качество моделирования88.60%
Ошибки рассогласования графиков1




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль6275.97Общая прибыль16505.35Общий убыток-10229.38
Прибыльность1.61Матожидание выигрыша28.14

Абсолютная просадка376.19Максимальная просадка1101.44 (15.32%)Относительная просадка46.40% (540.02)

Всего сделок223Короткие позиции (% выигравших)111 (37.84%)Длинные позиции (% выигравших)112 (48.21%)

Прибыльные сделки (% от всех)96 (43.05%)Убыточные сделки (% от всех)127 (56.95%)
Самая большаяприбыльная сделка1182.76убыточная сделка-306.66
Средняяприбыльная сделка171.93убыточная сделка-80.55
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (716.33)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-297.53)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1505.49 (2)непрерывный убыток (число проигрышей)-631.09 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2

