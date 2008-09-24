ZigZagEvgeTrofi ver. 1

1. Как известно, индикатор ZigZag имеет подвижную последнюю точу. Если она ниже, чем предпоследняя, то это сигнал на продажу. Если выше – покупка.

2. Если уже открыта позиция на покупку и текущий сигнал тоже на покупку, то ничего не делаем.

3. Если открыта позиция на продажу, а текущий сигнал на покупку, то закрываем позицию и открываем новую в нужном направлении.

Примечание:

Если добавить в этот экперт Money Management и Martingale, то получится очень даже неплохо. Прежде чем реально использовать эту систему, необходимо позаботиться о границах Stop Loss и Take Profit. Здесь их нет. Так что, если отрубится интернет или отключат электричество, Ваша открытая позиция может уйти в неправильном направлении очень далеко.



Внимание! Не используйте этот советник на реальном счёте. Он ещё не доработан.



Отчет: