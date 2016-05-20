Participe de nossa página de fãs
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 801
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
1. Tal como é conhecido, o indicador ZigZag tem um último ponto flexível. Se é menor do que o anterior, então é um sinal de venda. Se estiver acima, então é um sinal de compra.
2. Se uma posição comprada já está aberto e há um sinal de compra, então não fazemos nada.
3. Se uma posição de venda foi aberta e o sinal atual é para comprar, então feche a posição e abra outra na direção informada.
Nota:
Uma boa composição de Money Management e Martingale são adicionados a este EA. Antes de começar a utilizar este sistema você deve tomar cuidado com os limites de StopLoss e TakeProfit. Não existe nenhum deles. Assim, se um problema com a internet ou eletricidade ocorrer, a sua posição pode ir numa direção errada por muito tempo.
Atenção! Não use este EA numa conta real. Ele ainda não está terminado.
Relatório:
|Símbolo
|GOLD (Gold (Spot))
|Período
|4 Horas (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos os timeframes disponíveis)
|Parâmetros
|ExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;
|Barras em teste
|6443
|Ticks modelados
|4267178
|Qualidade da modelagem
|88.60%
|Erros gráfico incompatíveis
|1
|Depósito inicial
|1000.00
|Lucro líquido total
|6275.97
|Lucro bruto
|16505.35
|Perda bruta
|-10229.38
|Fator de lucro
|1.61
|Retorno esperado
|28.14
|Rebaixamento absoluto
|376.19
|Rebaixamento máximo
|1101.44 (15.32%)
|Rebaixamento relativo
|46.40% (540.02)
|Total de negociações
|223
|Posições vendidas (% de vitórias)
|111 (37.84%)
|Posições compradas (% de vitórias)
|112 (48.21%)
|Negociações com lucro (% do total)
|96 (43.05%)
|Negociações com perda (% do total)
|127 (56.95%)
|Maior
|lucro da negociação
|1182.76
|perda da negociação
|-306.66
|Média do(a)
|lucro da negociação
|171.93
|perda da negociação
|-80.55
|Máximo de
|vitórias consecutivas (lucro em dinheiro)
|5 (716.33)
|perdas consecutivas (perda em dinheiro)
|5 (-297.53)
|Máximo de
|lucros consecutivos (contagem de vitórias)
|1505.49 (2)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-631.09 (4)
|Média de
|vitórias consecutivas
|2
|perdas consecutivas
|2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8440
