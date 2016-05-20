1. Tal como é conhecido, o indicador ZigZag tem um último ponto flexível. Se é menor do que o anterior, então é um sinal de venda. Se estiver acima, então é um sinal de compra.

2. Se uma posição comprada já está aberto e há um sinal de compra, então não fazemos nada.

3. Se uma posição de venda foi aberta e o sinal atual é para comprar, então feche a posição e abra outra na direção informada.

Nota:

Uma boa composição de Money Management e Martingale são adicionados a este EA. Antes de começar a utilizar este sistema você deve tomar cuidado com os limites de StopLoss e TakeProfit. Não existe nenhum deles. Assim, se um problema com a internet ou eletricidade ocorrer, a sua posição pode ir numa direção errada por muito tempo.

Atenção! Não use este EA numa conta real. Ele ainda não está terminado.



Relatório: