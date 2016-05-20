CodeBaseSeções
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - expert para MetaTrader 4

Evgeniy Trofimov
801
(3)
1. Tal como é conhecido, o indicador ZigZag tem um último ponto flexível. Se é menor do que o anterior, então é um sinal de venda. Se estiver acima, então é um sinal de compra.
2. Se uma posição comprada já está aberto e há um sinal de compra, então não fazemos nada.
3. Se uma posição de venda foi aberta e o sinal atual é para comprar, então feche a posição e abra outra na direção informada.

Nota:

Uma boa composição de Money Management e Martingale são adicionados a este EA. Antes de começar a utilizar este sistema você deve tomar cuidado com os limites de StopLoss e TakeProfit. Não existe nenhum deles. Assim, se um problema com a internet ou eletricidade ocorrer, a sua posição pode ir numa direção errada por muito tempo.
Atenção! Não use este EA numa conta real. Ele ainda não está terminado.

Relatório:

Relatório do Testador de Estratégia
ZigZagEvgeTrofi 1
Alpari-Classic (Build 218)

SímboloGOLD (Gold (Spot))
Período4 Horas (H4) 2004.07.07 12:00 - 2008.09.22 20:00 (2003.09.23 - 2008.09.23)
ModeloCada tick (o método mais preciso com base em todos os timeframes disponíveis)
ParâmetrosExtDepth=17; ExtDeviation=7; ExtBackstep=5; Lot=0.1;

Barras em teste
6443Ticks modelados
4267178Qualidade da modelagem
88.60%
Erros gráfico incompatíveis1




Depósito inicial
1000.00



Lucro líquido total
6275.97Lucro bruto
16505.35Perda bruta
-10229.38
Fator de lucro
1.61Retorno esperado
28.14

Rebaixamento absoluto376.19Rebaixamento máximo1101.44 (15.32%)Rebaixamento relativo46.40% (540.02)

Total de negociações
223Posições vendidas (% de vitórias)111 (37.84%)Posições compradas (% de vitórias)112 (48.21%)

Negociações com lucro (% do total)96 (43.05%)Negociações com perda (% do total)127 (56.95%)
Maiorlucro da negociação1182.76perda da negociação-306.66
Média do(a) lucro da negociação171.93perda da negociação-80.55
Máximo de vitórias consecutivas (lucro em dinheiro)5 (716.33)perdas consecutivas (perda em dinheiro)5 (-297.53)
Máximo de lucros consecutivos (contagem de vitórias) 1505.49 (2)perdas consecutivas (contagem de perdas) -631.09 (4)
Média devitórias consecutivas2perdas consecutivas2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8440

